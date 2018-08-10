В отеле на Кипре скончалась туристка из России

Туристка из Российской Федерации умерла в своем номере в одном из отелей города Пафос на Кипре. Информацию о кончине 44-летней женщины предоставила рано утром в пятницу, 10 августа, ее 19-летняя дочь.

Согласно последним сообщениям, россиянка ушла из жизни во сне. Вечером мать и дочь пошли спать, а на следующий день женщина долго не покидала свой номер. В полдень дочь поняла, что с ее родственницей что-то не так и вызвала врачей. Медики констатировали смерть, сообщает издание "Филелефтерос".

В настоящий момент специалисты устанавливают точную причину смерти гражданки РФ. Полиция исключает вероятность преступления.