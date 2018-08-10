Аналитик из Чехии рассказал о назревающей в Европе масштабной гражданской войне

В Европе назревает масштабная гражданская война. С таким предупреждением выступил в СМИ эксперт из Чехии Ярослав Штефец.

Согласно точке зрения аналитика, высказанной им в беседе с корреспондентом издания Parlamentni listy, в будущем конфликте коренное население стран «Старого континента» столкнется с мигрантами. Штефец отметил, что до старта боевых действий осталось не так много времени.

По словам эксперта, противостояние может начаться с Франции, чьим гражданам придется отвоевывать свою землю, которая для них на данный момент является потерянной. В качестве примера Штефец привел районы, прилегающие к городу Марселю. Собеседник журналистов подчеркнул, что такие места появляются в настоящее время и в Чехии.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Ярослав Штефец рассказал о подготовке государственного переворота в Белоруссии.