Оборонявший Горловку батальон «Сомали» займет новый участок фронта в ДНР
10 августа 2018, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]
Батальон ДНР «Сомали», несколько месяцев оборонявший Горловку, будет переброшен на новый участок фронта в Донбассе. Об этом сообщил российский военный корреспондент Семен Пегов, побывавший в расположении ополченцев.
Пегов подготовил репортаж, рассказывающий о специальной подготовке военнослужащих соединения. На опубликованном журналистом видео можно увидеть, как «сомалийцы» отрабатывают штурмовые навыки, которые впоследствии будут применены в боевых условиях.
Как отметил военкор, после завершения прошедшего в России чемпионата мира по футболу обстановка в Донбассе снова обострилась. Украинская армия приступила к обстрелам населенных пунктов, расположенных на юге ДНР, также возрастает напряжение в районе Авдеевской промзоны.
Ранее в пятницу сообщалось, что советник президента РФ Сергей Глазьев назвал возможную причину отказа Москвы от присоединения Донбасса в 2014 году.
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