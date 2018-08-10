Оборонявший Горловку батальон «Сомали» займет новый участок фронта в ДНР

Батальон ДНР «Сомали», несколько месяцев оборонявший Горловку, будет переброшен на новый участок фронта в Донбассе. Об этом сообщил российский военный корреспондент Семен Пегов, побывавший в расположении ополченцев.

Пегов подготовил репортаж, рассказывающий о специальной подготовке военнослужащих соединения. На опубликованном журналистом видео можно увидеть, как «сомалийцы» отрабатывают штурмовые навыки, которые впоследствии будут применены в боевых условиях.

Как отметил военкор, после завершения прошедшего в России чемпионата мира по футболу обстановка в Донбассе снова обострилась. Украинская армия приступила к обстрелам населенных пунктов, расположенных на юге ДНР, также возрастает напряжение в районе Авдеевской промзоны.

Ранее в пятницу сообщалось, что советник президента РФ Сергей Глазьев назвал возможную причину отказа Москвы от присоединения Донбасса в 2014 году.