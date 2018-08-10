В США коровы помогли полиции задержать угонщицу автомобиля

В американском штате Флорида произошла на днях весьма необычная история с участием коров. Животные помогли сотрудникам местной полиции поймать и задержать женщину, которая угнала автомобиль.

Предполагаемая преступница украла машину, однако, скрываясь от полиции, не справилась с управлением и разбила транспортное средство. Как сообщает "Свободная пресса", она выбежала из автомобиля и попыталась удрать от правоохранителей через поле, однако в этот момент за ней бросились коровы.

Впоследствии животные прижали женщину к ограде, где ее и настигли полицейские. Чуть позже ее сообщник был также пойман при помощи служебной собаки, уточняет ФАН.