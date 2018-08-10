В США коровы помогли полиции задержать угонщицу автомобиля
10 августа 2018, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]
В американском штате Флорида произошла на днях весьма необычная история с участием коров. Животные помогли сотрудникам местной полиции поймать и задержать женщину, которая угнала автомобиль.
Предполагаемая преступница украла машину, однако, скрываясь от полиции, не справилась с управлением и разбила транспортное средство. Как сообщает "Свободная пресса", она выбежала из автомобиля и попыталась удрать от правоохранителей через поле, однако в этот момент за ней бросились коровы.
Впоследствии животные прижали женщину к ограде, где ее и настигли полицейские. Чуть позже ее сообщник был также пойман при помощи служебной собаки, уточняет ФАН.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес