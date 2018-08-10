У задержанной в США Бутиной из-за холода в камере обострился хронический артрит

У задержанной в США россиянки Марии Бутиной из-за постоянного холода в камере обострилось хроническое заболевание – артрит. Данную информацию предоставили сотрудники посольства России в США.

Дипломаты посетили гражданку РФ 9 августа и заявили, что у Бутиной значительно улучшился рацион, а также ей провели стоматологический осмотр и позволили пользоваться спортивным залом. Однако артрит беспокоит россиянку, которую не выводят на прогулки, передает ТАСС.

Отмечается, что Мария Бутина, которую подозревают в деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента, благодарит всех неравнодушных за поддержку.