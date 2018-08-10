Британские власти потратили на расследование отравлений двух человек в Солсбери и двух человек Эймсбери более $12,8 миллионов. Об этой сумме пишет издание The Guardian. Полиция графства Уилтшир, в котором якобы были отравлены "Новичком" экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, потратила более $1,7 млн для оплаты сверхурочной работы своих сотрудников на территории городка Солсбери. США объяснили введение новых антироссийских санкций желанием улучшить отношения

По сведениям издания, затраты на привлечение сотрудников правоохранительных органов из других структур составили более $9 млн. В эту сумму еще не входят расходы Скотланд-Ярда.

Первоначально сообщалось, что в операции, которая была связана с отравлением в Солсбери, принимали участие до 140 полицейских одновременно, и инцидент обошелся британской полиции в $10 млн, - сообщает Газета.ру.

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