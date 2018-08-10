Названа стоимость расследования "дела Скрипаля" в британском Солсбери
10 августа 2018, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]
Британские власти потратили на расследование отравлений двух человек в Солсбери и двух человек Эймсбери более $12,8 миллионов. Об этой сумме пишет издание The Guardian. Полиция графства Уилтшир, в котором якобы были отравлены "Новичком" экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, потратила более $1,7 млн для оплаты сверхурочной работы своих сотрудников на территории городка Солсбери.
По сведениям издания, затраты на привлечение сотрудников правоохранительных органов из других структур составили более $9 млн. В эту сумму еще не входят расходы Скотланд-Ярда.
Первоначально сообщалось, что в операции, которая была связана с отравлением в Солсбери, принимали участие до 140 полицейских одновременно, и инцидент обошелся британской полиции в $10 млн, - сообщает Газета.ру.
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