Количество задержанных по делу о покушении на Мадуро достигло 10 человек

Власти Венесуэлы задержали новых подозреваемых по делу о покушении на президента страны Николаса Мадуро 4 августа. К настоящему моменту количество задержанных увеличилось до десяти человек.

Министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Боливарианской Республики Нестор Ревероль отметил, что число подозреваемых по данному делу достигло 25 человек.

Как уточняет Венесуэльское агентство новостей, ссылаясь на главу МИД страны Хорхе Арреаса, Венесуэла официально запросила у властей Колумбии выдачу пятерых граждан, которые, согласно некоторым данным, имеют отношение к попытке покушения на Мадуро. Среди них венесуэльский оппозиционный политик Хулио Борхес и полковник в отставке Освальдо Паломо.