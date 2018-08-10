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Количество задержанных по делу о покушении на Мадуро достигло 10 человек

10 августа 2018, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]

Количество задержанных по делу о покушении на Мадуро достигло 10 человек
фото: globallookpress.com

Власти Венесуэлы задержали новых подозреваемых по делу о покушении на президента страны Николаса Мадуро 4 августа. К настоящему моменту количество задержанных увеличилось до десяти человек.

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