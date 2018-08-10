США объяснили введение новых антироссийских санкций желанием улучшить отношения

Официальный представитель американского Госдепартамента Хезер Науэрт объяснили принятие новых антироссийких санкций, которые стали самыми жесткими и будут применяться поэтапно с 22 августа.

Согласно объяснению Науэрт, США воспитывают Россию, Вашингтов при помощи санкций добивается от Москвы "улучшения поведения", которое устроит обе стороны.

Как объяснила "воспитательный момент" представитель Госдепа, США хотят улучшения отношений с Россией и их санкционная политика направлена именно на это.

"Каждая страна, с которой у нас есть отношения или даже страны, с которыми у нас нет отношений, рассматриваются через свой объектив. Так что, возможно, то, что подходит для одной страны, не обязательно подходит для другой", - пояснила политик.

По ее словам, власти США убеждены, что санкции могут быть очень эффективным инструментом в попытке попытаться договориться, побудить те или иные страны вести себя надлежащим образом. Как пример она привела Северную Корею, отметив, что именно санкции в итоге привели руководство КНДР за стол переговоров.

Госдеп на прошлой неделе объявил о планах ввести санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.