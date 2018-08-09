Правительство Венесуэлы расширило круг подозреваемых в покушении на Мадуро

Министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира республики Нестор Ревероль заявил, что число подозреваемых по делу о покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро увеличилось до 25 человек.

«Мы информируем страну о продвижении расследования неудавшейся попытки покушения на президента Николаса Мадуро 4 августа, террористического акта, следствие ведется в отношении 25 человек», - заявил он. Ранее власти Венесуэлы задержали не менее шести подозреваемых, в отношении семи – выданы ордены на арест, передаёт ТАСС.

Напомним, что покушение на убийство 49-президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено в субботу 4 августа в Каракасе. Инцидент произошел во время произнесения речи президентом в память о 81-й годовщине Боливарианской национальной гвардии.