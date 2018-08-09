Китайскими учеными разработана уникальная электрокожа

Ученые из китайского университета Цинхуа создали искусственную цветную электронную кожу на основе графена. Изобретение функционирует как нательное электронное устройство для мониторинга состояния здоровья.

Об этом сообщает агентство Синьхуа. В электронной коже, получившей название e-skin, используется тонкий, гибкий и способный к растяжению электронный материал, который является аналогом кожи человека и может ощущать давление, температуру и натяжение.

Как сообщили создатели, вне зависимости от расположения (кожа, предметы одежды), прибор одинаково точно считывает показатели сердцебиения, дыхания человека, а также реагирует на голос и интонацию пациента.

Кроме того, в процессе создания умной кожи использовалась технология так называемого лазерного скрайбирования: благодаря ей такой девайс можно изготавливать индивидуально для каждого пациента, с учетом его пожеланий.

Напомним, как ранее сообщали АН, недавно ученые из Сеула изобрели устройство, выполняющее функции микрофона и динамика, приклеивающееся на кожу человека.