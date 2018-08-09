Япония почтила память жертв атомной бомбардировки Нагасаки‍

В центре японского города Нагасаки в Парке Мира прошла траурная церемония в память жертв американской бомбардировки. Минута молчания была объявлена в 11:02 по местному времени (или в 05:02 по Москве).

Мероприятие началось ровно в то время, когда в августе 1945 года самолет ВВС США сбросил на город бомбу «Толстяк». По данным властей, от взрыва и его последствий погибли 179 тысяч человек. Трагедия, в результате которой были уничтожены сотни тысяч невинных людей, потрясла весь мир.

В минувший понедельник траурная церемония прошла и в Хиросиме, по которой был нанесен первый ядерный удар. Как сообщает ТАСС, в этом году на церемонии впервые присутствовал действующий генеральный секретарь ООН - Антониу Гутерриш.