Япония почтила память жертв атомной бомбардировки Нагасаки
9 августа 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
В центре японского города Нагасаки в Парке Мира прошла траурная церемония в память жертв американской бомбардировки. Минута молчания была объявлена в 11:02 по местному времени (или в 05:02 по Москве).
Мероприятие началось ровно в то время, когда в августе 1945 года самолет ВВС США сбросил на город бомбу «Толстяк». По данным властей, от взрыва и его последствий погибли 179 тысяч человек. Трагедия, в результате которой были уничтожены сотни тысяч невинных людей, потрясла весь мир.
В минувший понедельник траурная церемония прошла и в Хиросиме, по которой был нанесен первый ядерный удар. Как сообщает ТАСС, в этом году на церемонии впервые присутствовал действующий генеральный секретарь ООН - Антониу Гутерриш.
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