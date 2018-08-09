Названо главное преимущество Порошенко в борьбе за сохранение власти на Украине

Финансовый ресурс является главным преимуществом Петра Порошенко в борьбе за сохранение поста украинского президента. Такое заявление сделал входящий в команду главы государства политтехнолог Игорь Гринив.

Эксперт отметил в разговоре с журналистами, что считает Порошенко фаворитом президентской гонки. По мнению Гринива, политика выгодно отличает от конкурентов то, что он в состоянии сам профинансировать свою избирательную кампанию. При этом собеседник СМИ не исключил, что Порошенко помогут деньгами другие люди, передает РИА Новости.

Будущей весной в соседнем государстве должны состояться выборы президента. Накануне в СМИ появились данные социологического исследования, свидетельствующие о том, что самым популярным политиком на Украине остается Юлия Тимошенко. Действующий глава государства Порошенко с сильным отставанием расположился на четвертом месте рейтинга.