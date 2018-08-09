Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с 24 августа 2018 года Вооруженные силы Украины официально начнут использовать бандеровское приветствие «Слава Украине – Героям слава!».

Ранее украинский министр обороны Степан Полторак заявил, что президент Порошенко поручил его ведомству разработать соответствующий законопроект об изменении воинского приветствия.

«Мы посовещались с министром обороны на Совете национальной безопасности и обороны, с правительством, и я принял решение, что с 24 августа эти слова впервые прозвучат как официальная часть церемонии военного парада в честь Дня независимости Украины», - сообщил сам Порошенко.

«Слава Украине – Героям слава!» - лозунг украинских националистов, воевавших в годы Великой Отечественной войны против Советского Союза на стороне Германии. После майдана в 2014 году это приветствие вновь стало популярным в связи с ростом националистических настроений на Украине, сообщает РИА Новости.