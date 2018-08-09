Песков прокомментировал новые санкции США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал "драконовские" санкции против России, которые США собираются ввести из-за "дела Скрипалей". Пресс-секретарь президента России, заявил, что такая увязка категорически неприемлема и незаконна. Посольство РФ назвало "драконовскими" санкции США из-за дела Скрипалей

"Мы считаем категорически неприемлемым увязку новых рестрикций, которые мы по-прежнему считаем незаконными, с делом Солсбери", — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости. "Они не соответствуют международному праву", — подчеркнул он.

Власти США объявили о новых антироссийских санкциях из-за якобы использования Россией химоружия в британском Солсбери в отношении британского гражданина, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери-россиянки.

По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта.