В Донбассе украинские военные закидали минами побежавшего к ополчению сослуживца
9 августа 2018, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]
В зоне конфликта в Донбассе погиб украинский военный, пытавшийся перебежать на сторону ополченцев. Мужчину убили его сослуживцы, сообщил представителям СМИ пресс-секретарь армии самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
По словам собеседника журналистов, погибший заранее договорился с защитниками республики о переходе. Данное решение он обосновал полным развалом дисциплины и обеспечения в своем подразделении.
Бойца накрыли огнем, когда он приближался к позициям сил ДНР. Рядовой, которому было 39 лет, погиб от ранений, полученных от разрыва мин, которые прилетели с украинской стороны, рассказал Даниил Безсонов.
Ранее в четверг сообщалось, что ополченцы отомстили за убийство медиков, служивших в армии самопровозглашенного государства. Защитники ДНР поразили ракетой автомобиль, в котором передвигались киевские силовики.
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