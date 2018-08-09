В Донбассе украинские военные закидали минами побежавшего к ополчению сослуживца

В зоне конфликта в Донбассе погиб украинский военный, пытавшийся перебежать на сторону ополченцев. Мужчину убили его сослуживцы, сообщил представителям СМИ пресс-секретарь армии самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

По словам собеседника журналистов, погибший заранее договорился с защитниками республики о переходе. Данное решение он обосновал полным развалом дисциплины и обеспечения в своем подразделении.

Бойца накрыли огнем, когда он приближался к позициям сил ДНР. Рядовой, которому было 39 лет, погиб от ранений, полученных от разрыва мин, которые прилетели с украинской стороны, рассказал Даниил Безсонов.

Ранее в четверг сообщалось, что ополченцы отомстили за убийство медиков, служивших в армии самопровозглашенного государства. Защитники ДНР поразили ракетой автомобиль, в котором передвигались киевские силовики.