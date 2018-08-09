Посольство РФ назвало "драконовскими" санкции США из-за дела Скрипалей
9 августа 2018, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]
В Посольстве России в США назвали "драконовскими" санкции США, объявленные против России из-за "дела Скрипалей". Российская дипмиссия опубликовала комментарий.
"8 августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые "драконовские" санкции под надуманным предлогом "использования Правительством Российский Федерации" нервно-паралитического вещества "Новичок" против гражданина Великобритании С. Скрипаля и его дочери", - говорится в документе. В посольстве подчеркнули, что никаких фактов или доказательств отравления Скрипалей как не было, так и нет, - сообщает svpressa.ru.
Российские дипломаты рассказали, что так и не получили каких-либо разъяснений по этому вопросу от американской стороны, которая предпочла сослаться на конфиденциальность.
Новые американские санкции вступят в силу 22 августа. Ограничения разобьют на два этапа.
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