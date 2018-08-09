Как борются с коррупцией в азиатских странах

Коррупция - опаснейшая язва для любого государства. Во всех странах ведется борьба с коррупцией, однако не везде успешно. Наиболее жесткими методами пользуются многие азиатские страны.

Активная борьба с коррупцией в Китае началась с приходом к власти в 2012 году Си Цзыньпина. Во-первых, он составил кодекс для чиновников, состоящий из 8 пунктов. Во-вторых, перестал устраивать пышные банкеты для чиновников, ограничившись только четырьмя блюдами. Однако это было лишь началом жесткой борьбы с коррупцией. Помимо этого, высшей мерой наказания за взятку Цзыньпин назначил расстрел. Тем не менее, не всех поголовно ставили к стенке за воровство. И хотя за все 16 лет антикоррупционной деятельности к высшей мере наказания приговорили более 10 тысяч человек, по сравнению с населением Китая и количеством чиновником это число не кажется таким уж большим. Более того, это наказание может быть отложено или заменено тюремным сроком. В среднем, чиновники-взяточники получают около 12-16 лет тюремного заключения за свои преступления.

Давно известно об ожесточенной борьбе с коррупцией и в Сингапуре. "Хочешь победить коррупцию, будь готов отправить за решётку своих друзей и родственников», - заявил премьер-министр Сингапура Ли Куан, который стал символом победы над коррупцией в этой стране. Его антикоррупционная кампания состояла из четырех элементов. Во-первых, все чиновники лишались неприкосновенности, причем даже чиновники самых высших инстанций, включая самого Ли Куана. То есть при необходимости могли проверятся их банковские счета, их имущество, а также имущество их родственников и всех близких людей. В случае обнаружения взяточничества имущество конфискуется, а чиновник приговаривается к тюремному заключению. Во-вторых, в Сингапуре введена презумпция виновности. Если обвиняемый располагал объектами, неравными своим доходам, то это уже считается взяткой. В этом случае чиновник платит огромный штраф и отбывает наказание в тюрьме. В-третьих, создаются подходящие условия жизни для уменьшения уровня коррупции. Это, например, большие и стабильные зарплаты у чиновников. И, в-четвертых - фактор СМИ. Чиновник, пойманный на чрезмерных расходах, взятке, сразу же становится "героем" первых полос.

Президент Филиппин также публично демонстрирует чиновникам бескомпромиссную борьбу с коррупцией. Совсем недавно Родриго Дутерте приказал раздавить бульдозером несколько автомобилей класса люкс, ввезенный в страну нелегально. «У чиновников не может быть таких автомобилей. Сдайте это на металлолом, сделайте игрушки», — заявил Дутерте. Таким образом, политик столь эпатажным образом обозначил свою позицию.

В Южной Корее посадили за решетку двух своих бывших президентов и их сыновей, а также огромное количество министров, депутатов и тысячи чиновников рангом ниже. Органы борьбы с коррупцией независимы от государства и поощряются материально. Также создаются благоприятные социально-культурные факторы, которые могли бы препятствовать распространению коррупции.

Опыт азиатских стран показывает, что жесткие меры помогают эффективно бороться с коррупцией, но все же самое главное -это равенство всех перед законом и судом.