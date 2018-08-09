В ГД прокомментировали введение США новых антироссийских санкций

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал решение США о введении новых антироссийских санкций в связи с инцидентом в британском Солсбери. США новые санкции в отношении России введут поэтапно, названа дата

«Это очередное давление с целью нагнетания обстановки. Причем не только на Россию, но и на тех политиков в США, которые готовы идти на сближение с Россией. Конечная задача этих санкций – лоббирование интересов определенных финансовых и экономических кругов США», - заявил Алексей Чепа.

Российский парламентарий также выразил мнение, что новые ограничительные меры США в отношении России негативно повлияют на едва начавшиеся сдвиги к потеплению в политическом климате двух стран.

«В США есть позитивные силы. Они понимают, что некоторые общие задачи невозможно решить без участия России. Но им противостоят политики, преследующие сиюминутные выгоды. Новые санкции против России – очередное подтверждение этому», - приводит мнение депутата RT.