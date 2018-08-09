Украинские ВМС раскрыли детали плана борьбы с Россией на Черном и Азовском морях

ВМС Украины представили стратегию развитию военного флота, которая предусматривает борьбу с «российской агрессией» на Черном и Азовском морях. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной отечественными СМИ.

Как отмечает «Царьград», Киев решил сделать ставку на создание компактной, но эффективной группировки. В этом отношении Украина собирается брать пример с таких стран, как Норвегия, Швеция и Израиль. Из материала, выложенного сайтом телеканала, следует, что проект по строительству подобного флота предполагает введение в строй современных сверхмалых субмарин.

Власти соседнего государства неоднократно заявляли о том, что Россия якобы выдавливает Украину из Черного и Азовского морей. Согласно утверждению авторов стратегии развития украинского военного флота, Москва ведет в данных частях Мирового океана «скоординированную гибридную войну» против Киева.