Вина за начало вооруженного конфликта в Донбассе лежит на жителях Украины. Такую точку зрения высказал киевский публицист Виталий Портников.

По мнению журналиста, процитированного интернет-изданием «Русская весна», Украина избежала бы данной войны, если бы в 2014 году состояла в НАТО. Между тем, присоединиться к Североатлантическому альянсу страна не могла, потому что ее граждане выступали против такого шага. Портников отметил, что политические силы, ранее находившиеся у власти на Украине, не стремились развивать взаимодействие с блоком, так как это входило в противоречие с позицией большинства населения страны.

В Донбассе пятый год продолжаются боевые действия между сторонниками независимости региона и армией. Ранее сообщалось, что обозреватель Сергей Веселовский рассказал о мечте киевских силовиков зачистить территории, неподконтрольные центральной власти.