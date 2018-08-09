Глава ДНР Захарченко объявил о принятии важного решения

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в среду, 8 августа, на рабочем совещании с руководителями силовых структур Республики объявил о принятии важного решения.

По словам главы ДНР, он получает много "писем от семей погибших защитников республики". Родственники погибших рассказывают, что не могут из-за различных бюрократических проволочек получить свидетельства о гибели своих близких при защите ДНР, и, соответственно, получить материальную помощь за своих близких. Захарченко принял решение разрешать выдавать справки о гибели военнослужащего без подтверждения его гибели из штаба корпуса. "Человек, близкий которого, отдал за Родину жизнь, не обязан понимать, что такое бюрократия", – подчеркнул глава ДНР.

По данным Захарченко, некоторые офицеры, которые не хотят показывать свои потери, увольняют задним числом погибших, - сообщило издание "ПолитНавигатор". Он не исключает, что в эти списки полезут люди, которые будут наживаться на чужой крови. "Но слава богу мы живём в нормальном государстве, и их процент будет небольшой". "Наши земляки – люди с огромной честью и совестью. А после войны мы разберёмся, и спросим с тех, кто нас обманул", – отметил Захарченко.