Страх ядерной войны до сих пор сохраняется, заявил Генсек ООН
9 августа 2018, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]
В последние годы в мире практически остановился процесс уничтожения ядерного оружия. Из-за этого сохраняется страх ядерной войны, заявил сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Только за прошедший год ядерные державы потратили на вооружение и модернизацию своих армий более 1,7 триллиона долларов, сообщил Антониу Гутерриш, выступая на церемонии памяти жертв американской бомбардировки японского города Нагасаки 9 августа 1945 года. Такие суммы не тратились со времен холодной войны, подчеркнул он.
«На гуманитарную помощь в глобальном масштабе требуется сумма, в 80 раз меньшая», - пояснил генсек ООН. Антониу Гутерриш также призвал все ядерные державы к разоружению, сообщает «Комсомольская правда».
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