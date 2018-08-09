Украинские СМИ похоронили Олега Царёва, а он жив-здоров и сделал заявление

Украинские СМИ "похоронили" бывшего депутата Верховной Рады Украины, экс-спикера парламента Новороссии Олега Царёва, а он жив-здоров и сделал заявление. По словам Царёва, украинские СМИ хоронили его уже раз десять.

В среду, 8 августа, в погоне за сенсацией украинские СМИ, со ссылкой на конфиденциальную информацию одного из местных журналистов, написали об убийстве в Москве бывшего депутата Рады, поддержавшего ДНР и ЛНР, Олега Царёва.

Царёв заявил, сейчас находится в Крыму и "живёт хорошо", - передает УНИАН.По словам Царёва, он не общается с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, но держит связь с другими "бывшими и нынешними" украинскими политиками, - сообщает ИА Росбалт.

Кстати, на Украине уже признались, что информация о смерти Царёва - информационный вброс.