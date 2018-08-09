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Супруге президента Сирии Башара Асада Асме Асад диагностровали рак груди
9 августа 2018, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]
Супруге президента Сирии Башара Асада Асме Асад диагностировали рак груди. Онкологическое заболевание у жены сирийского президенты выявлено на ранней стадии. Асма Асад госпитализирована.
Сообщения о госпитализации супруги Асада из-за рака вчера распространили СМИ. 42-леняя супруга президента Сирии сделала заявление после появления в СМИ сообщений о том, что она попала в больницу из-за обнаружения злокачественной опухоли, - сообщает Газета.ру.
"Я - представитель народа, научившего мир стойкости, силе и борьбе. Моя решимость вытекает из вашей решимости и стойкости, которую вы демонстрировали все прошедшие годы", — говорится в заявлении Асмы Асад, опубликованном в Тwitter канцелярии сирийского лидера.
Асма Асад - в девичестве Асма Фаваз аль-Ахрас,родилась 11 августа 1975 года в Лондоне. Отец — консультант-кардиолог Фаваз Ахрас, мать — отставной дипломат Сахар Отри аль-Ахрас. Асма закончила лондонскую школу для девочек, получила дипломы с отличием Королевского колледжа Лондонского университета в области компьютерных технологий и французской литературы.
После университета работала в Дойче банке, в отделе хеджирования, с клиентами из Европы и Дальнего Востока. В 1998 году начала работать в J. P. Morgan, в отделе инвестирования, специализируясь на слияниях и поглощениях биотехнологических и фармацевтических компаний. Асма вернулась в Сирию в ноябре 2000 года и вышла замуж за Башара Асада в декабре. У них трое детей: Хафез, Зейн и Карим.
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