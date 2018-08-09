Заявление Федерики Могерини по Грузии удивило наших дипломатов

Представительство России при Евросоюзе выразило недоумение в связи с заявлением Федерики Могерини, ответственной за дипломатию ЕС, о российском военном присутствии в Абхазии и Южной Осетии. Депутат Рады назвал Федерику Могерини двумя разными людьми

Накануне глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини выступила с заявлением, посвященным десятой годовщине грузино-осетинского конфликта. В этом заявлении она подчеркнула, что российское военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии нарушает международное право. Могерини также обвинила Россию в нарушении обязательств, принятых на себя в соответствии с соглашением от 12 августа 2008 года, и заявила, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

«Эта декларация Евросоюза оставляет странное впечатление. Как будто совсем недавнюю историю уже все забыли, и теперь можно переписывать ее заново. В этом заявлении полностью искажена картина произошедших в августе 2008 года событий», - прокомментировало слова госпожи Могерини российское дипломатическое представительство при ЕС.

В постпредстве РФ также напомнили, что в ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные обстреляли Цхинвал из установок залпового огня «Град». После грузинской атаки столица Южной Осетии была частично разрушена, погибли люди. Россия была вынуждена ввести войска в республику, чтобы избежать геноцида осетинского народа, и в течение пяти дней грузинские военные были выдавлены за пределы Южной Осетии, сообщает РИА Новости.