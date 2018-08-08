Из-за ливней в Турции полмиллиона человек оказались в зоне бедствия

Мощные ливни и вызванные ими сели обрушились на северо-восточные районы Турции, в зонах подтопления в настоящее время находятся около 500 тысяч человек. Произошло обрушение четырех мостов, есть пострадавшие.

Основной удар стихии пришелся на провинцию Орду. Спасательные команды с помощью вертолетов работают над эвакуацией людей. Перекрыто движение по одной из стратегических автомагистралей страны, Черноморскому шоссе.

В провинции может погибнуть до 70% урожая фундука, поступающего из региона на внутренний рынок и на экспорт. Много ореховых деревьев просто смыло в море.