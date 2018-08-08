В Румынии обнаружили крепость времен Троянской войны

Ученые во время раскопок в Румынии обнаружила крепость, построенную около 3,4 тысячи лет назад. Они думают, что цитадель стояла еще во времена Троянской войны.

Археологи во время раскопок на северо-западе страны, в городе Сантана, нашли одну из крупнейших построек бронзового века — крепость, возведенную около 1400 года до нашей эры. Эксперты выяснили, что размеры крепости — 90 гектаров, пишет Ридус.

В настоящее время ученые смогли изучить лишь половину крепости, однакоо исследования продолжаются. Рядом с крепостью в древности также находился двадцатиметровый вал, а за ним ров глубиной четыре метра.