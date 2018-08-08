Ученые Калифорнийского технологического института предложили новый алгоритм, который позволяет беспилотным летательным аппаратам направлять стаи птиц подальше от аэропорта при взлете и посадке самолетов.

Группа инженеров разработала для дронов программу, которая проводит анализ поведения стаи и позволяет корректировать его, уводя птиц прочь от воздушного судна.

По словам ученых, человеку управлять таким беспилотником опасно, так как существует высокая вероятность ошибки, при которой птицы будут направлены в сторону самолета, а не от него.

Поэтому система предполагает работу таких аппаратов "в паре": один беспилотник летит за птицами, второй же, находясь выше, координирует его действия, просчитывая возможную траекторию стаи.

Опасность птиц для авиации представляет реальную проблему: иногда столкновение с пернатыми может привести к выходу из строя двигателя, или даже падению самолета. В более оптимистичных случаях самолет может получить серьезные повреждения.