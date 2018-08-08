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Политолог прокомментировал президентский рейтинг на Украине
8 августа 2018, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]
Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник оценил результаты опроса, показывающие, что лидером президентского рейтинга на Украине является лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Бортник назвал результаты рейтингом "стояния на месте для успешной кандидатуры". В беседе с RT политолог отметил, что рейтинг главы украинского государства Петра Порошенко упал с 55% до 8%. Бортник считает, что в настоящий момент довольно сложно предугадать, кого выберут президентом, в политической системе Украины наблюдается серьезный кризис. Недоверие народа одинаково как к руководству, так и к оппозиции. Поэтому всё покажут "финишные рывки", сейчас разрывы результатов кандидатов крайне невелики.
За Юлию Тимошенко готовы проголосовать 17,7 процента избирателей, показал опрос. Ее поддерживают практически во всех макрорегионах страны. Петр Порошенко набрал 8,3 процента голосов.
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