У супруги президента Сирии обнаружили серьезное заболевание
8 августа 2018, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]
Врачи нашли злокачественную опухоль на ранней стадии у супруги сирийского президента Башара Асада. Асме назначено лечение, сообщает пресс-служба главы государства. Она помещена в госпиталь в Дамаске.
Руководство страны пожелало первой леди Сирии "силы, стойкости и веры", а также быстрого выздоровления.
Асма Асад – любимица народа Сирии. Ее популярность можно сравнить с популярностью леди Ди в Англии, а называют ее в республике "Роза пустыни". У супругов трое детей. В 2001 году родился сын Хафез, в 2003 году – дочь Зейн, а в 2004 году еще один сын Карим.
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