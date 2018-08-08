У супруги президента Сирии обнаружили серьезное заболевание

Врачи нашли злокачественную опухоль на ранней стадии у супруги сирийского президента Башара Асада. Асме назначено лечение, сообщает пресс-служба главы государства. Она помещена в госпиталь в Дамаске.

Руководство страны пожелало первой леди Сирии "силы, стойкости и веры", а также быстрого выздоровления.

Асма Асад – любимица народа Сирии. Ее популярность можно сравнить с популярностью леди Ди в Англии, а называют ее в республике "Роза пустыни". У супругов трое детей. В 2001 году родился сын Хафез, в 2003 году – дочь Зейн, а в 2004 году еще один сын Карим.