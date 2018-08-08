Американские бракоделы оставили Англию без ядерных ракет

Удивительные новости приходят из Великобритании. Бывшая владычица морей может лишиться всего своего нового подводного флота из-за брака, который допустили американские сварщики. Об этом пишет не какая-то жёлтая пресса, а рупор кабинета министров Терезы Мэй влиятельная газета The Times.

Как утверждает издание, сейчас флот Британии вынужден отложить ввод в строй новых ядерных ракет, потому что американские сварщики и инженеры просто-напросто оказались настоящими халтурщиками. Не так давно английские специалисты выявили серьёзный брак, допущенный американцами при сварке стартовых труб установленных на новом поколении британских подводных лодок. Они должны стать основой британских сил ядерного сдерживания. При этом стоимость данной программы оценивается в астрономическую сумму – 31 млрд фунтов стерлингов.

Ранее планировалось, что до 2030 года на смену четырем подлодкам-ракетоносцам класса Vanguard военно-морского флота Её Величества королевы Елизаветы II придут новые подлодки класса Dreadnought. Но теперь вся программа находится под угрозой срыва – американские конструкторы и сварщики допустили серьёзные ошибки. Впрочем, анонимные представители британского министерства обороны стараются держать хвост пистолетом. По их словам, пока график производства субмарин не нарушен и на них не израсходовано лишних денег.