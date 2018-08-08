Крымский обозреватель рассказал о мечте ВСУ зачистить республики Донбасса

Вооруженные силы Украины мечтают зачистить неподконтрольные Киеву территории Донбасса. С таким заявлением выступил в СМИ политический обозреватель из Крыма Сергей Веселовский.

Журналист отметил в разговоре со «Звездой», что стремящийся к сохранению власти украинский президент Петр Порошенко может прибегнуть к введению в стране военного положения. Для этого политику нужно будет дать команду на проведение в Донбассе наступательной операции. ВСУ, в свою очередь, мечтают зачистить провозглашенные в регионе народные республики, украинские военные искренне этого хотят, заявил Веселовский.

Вооруженный конфликт на востоке Украины, в котором участвуют армия страны и ополченцы ДНР и ЛНР, продолжается с весны 2014 года. Ранее в среду сообщалось, что в интернете появилось видео, на котором запечатлены учения танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений, имеющихся в распоряжении Донецка.