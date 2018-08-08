Социологи недавно провели опрос среди украинских граждан, по результатам которого был составлен рейтинг потенциальных президентов Украины. В среду, 8 августа, стало известно, кто стал лидером в вышеуказанном списке.

Оказалось, что на первой строчке рейтинга оказалась Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17,7 процента опрошенных, передает RT . 10,7 процента респондентов согласились бы отдать свой голос за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Далее с показателем 8,5 процента следует Олег Ляшко — 8,5%, затем Петр Порошенко (8,3 процента), а также Владимир Зеленский (8 процентов).