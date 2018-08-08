Из-за лесных пожаров в Испании экстренно эвакуировали 3 тысячи человек

В испанской провинции Валенсия из-за сильнейших лесных пожаров экстренно эвакуировали 3 тысячи человек. Об этом в среду, 8 августа, рассказали в центре по координации чрезвычайных ситуаций.

Специалисты пока не могут укротить огонь в муниципалитете Лученте, где пламя уничтожило не менее двадцати домов. Кроме того, серьезно пострадал ряд строений в населенном пункте Гандия, который находится неподалеку, передает РИА "Новости".

Сейчас в тушении пожаров принимают участие не менее 600 сотрудников пожарной охраны, а также наземная техника и 25 единиц воздушной техники. Сегодня в этот регион прибудут военнослужащие из других районов страны, которые помогут в ликвидации возгорания.