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Эксперт сообщил о подготовке белорусского Майдана и свержения Лукашенко
8 августа 2018, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]
В Белоруссии в настоящее время готовится государственный переворот по образцу того, что произошел в начале 2014 года на Украине. С таким заявлением выступил чешский эксперт Ярослав Штефец.
По мнению аналитика, которое он высказал в разговоре с изданием Parlamentni listy, президент Александр Лукашенко понимает, что оказался под угрозой свержения. Именно этим, как считает Штефец, объясняются недавние противоречивые заявления политика. Эксперт обратил внимание на то, что белорусский лидер выразил готовность к сотрудничеству с Соединенными Штатами и при этом попытался им угрожать.
Дальнейшее развитие ситуации в бывшей советской республике имеет два возможных сценария, отметил собеседник журналистов. Либо Белоруссия сохранится как государство, либо в ней произойдет свой Майдан, за которым последует гражданская война. Какие силы планируют устроить переворот и свергнуть Лукашенко, Ярослав Штефец не уточнил.
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