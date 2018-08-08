Политолог высказался о требовании Помпео к Порошенко выполнить требования МВФ

Российский эксперт в среду, 8 августа, прокомментировал информацию о требовании госсекретаря США Майка Помпео к украинским властям насчет четкого выполнения всех условий Международного валютного фонда.

Политолог Александр Асафов подчеркнул, что американский политический курс подвергается коррекции, несмотря на скептическое отношение к итогам встречи Путина и Трампа в Хельсинки. Ранее президент России заявил, что обе стороны переговоров в Финляндии считают, что Минские соглашения – это единственный способ урегулирования конфликта.