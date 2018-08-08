Племянница Скрипаля надеется, что дяде позволят приехать в РФ после отставки Мэй

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория в среду выразила уверенность в том, что ее дядя сможет вернуться на родину после ухода с поста премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Женщина отметила, что она "все ждет, вдруг Мэй покинет пост". Виктория не исключила, что в этом случае Сергею Скрипалю будет дан "зеленый свет", вследствие чего он с дочерью Юлией сможет вернуться в РФ, передает РИА "Новости".

Напомним, 4 марта текущего года в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Власти Соединенного Королевства полагают, что к случившемуся причастно российское руководство.