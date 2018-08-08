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На нескольких вокзалах Франции оказались заблокированы 1,5 тысячи человек

8 августа 2018, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

На нескольких вокзалах Франции оказались заблокированы 1,5 тысячи человек
фото: pixabay.com

Сразу на нескольких французских вокзалах минувшей ночью оказались заблокированы примерно 1,5 тысячи человек. Согласно последней информации, это случилось из-за сильнейших гроз в некоторых регионах.

В Китае из-за грозы более десяти тысяч пассажиров застряли в аэропорту

В Китае из-за грозы более десяти тысяч пассажиров застряли в аэропорту

Отмечается, что пассажиры не смогли покинуть вокзалы Лизье, Кана, Эвре, поскольку движение поездов было серьезно нарушено, передает телеканал BFM. Скорость ветра в ряде городов достигала 100 километров в час, что привело к падению деревьев на железнодорожное полотно. В некоторых местах грозы сопровождались сильнейшими ливнями.

Специалисты работали почти всю ночь, чтобы утром люди могли добраться до пунктов назначения. Всех застрявших на вокзалах пассажиров обеспечили сухим пайком и водой.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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Журналист из Одессы объяснил несостоятельность притязаний Украины на Крым

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Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в приватной беседе назвала Михаила Саакашвили виновным в развязывании войны Грузии с Южной Осетией в 2008 году. Райс была госсекретарем США в то время.

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Звезде сериала "Друзья" сделали серьезную операцию

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Поклонники сериала "Друзья" были шокированы, узнав, что один из американских актеров, сыгравших в ситкоме, попал в больницу. Оказалось, что на днях мужчине пришлось перенести весьма серьезную операцию.

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В Крыму у берегов Балаклавы найдено затонувшее римское судно

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В Киеве призвали готовиться к активным боевым действиям против России

В Киеве призвали готовиться к активным боевым действиям против России

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На МКАД в районе Бесединского шоссе утром произошло ДТП, есть пострадавшие

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Помпео провел телефонную беседу с Порошенко

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«Саакашвили стал непотопляемым потому, что мы его отпустили и не наказали!»

«Саакашвили стал непотопляемым потому, что мы его отпустили и не наказали!»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время конфликта в Южной Осетии «сорвался с поводка», признала экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. О кровавых событиях, которые произошли 10 лет назад, размышляет Леонид ИВАШОВ...

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Несколько священников РПЦ заявили от отказе греческими консулами в получении визы в Грецию. По их мнению, греческие визы им не дали в связи с осложнением дипломатических отношений между Россией и Грецией.

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