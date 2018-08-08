На нескольких вокзалах Франции оказались заблокированы 1,5 тысячи человек
8 августа 2018, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]
Сразу на нескольких французских вокзалах минувшей ночью оказались заблокированы примерно 1,5 тысячи человек. Согласно последней информации, это случилось из-за сильнейших гроз в некоторых регионах.
Отмечается, что пассажиры не смогли покинуть вокзалы Лизье, Кана, Эвре, поскольку движение поездов было серьезно нарушено, передает телеканал BFM. Скорость ветра в ряде городов достигала 100 километров в час, что привело к падению деревьев на железнодорожное полотно. В некоторых местах грозы сопровождались сильнейшими ливнями.
Специалисты работали почти всю ночь, чтобы утром люди могли добраться до пунктов назначения. Всех застрявших на вокзалах пассажиров обеспечили сухим пайком и водой.
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