На нескольких вокзалах Франции оказались заблокированы 1,5 тысячи человек

Сразу на нескольких французских вокзалах минувшей ночью оказались заблокированы примерно 1,5 тысячи человек. Согласно последней информации, это случилось из-за сильнейших гроз в некоторых регионах.

Отмечается, что пассажиры не смогли покинуть вокзалы Лизье, Кана, Эвре, поскольку движение поездов было серьезно нарушено, передает телеканал BFM. Скорость ветра в ряде городов достигала 100 километров в час, что привело к падению деревьев на железнодорожное полотно. В некоторых местах грозы сопровождались сильнейшими ливнями.

Специалисты работали почти всю ночь, чтобы утром люди могли добраться до пунктов назначения. Всех застрявших на вокзалах пассажиров обеспечили сухим пайком и водой.