Власти Японии рекомендуют эвакуировать 89 тысяч человек из-за тайфуна
8 августа 2018, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]
Руководство города Мобара, расположенного в японской префектуре Тиба, рекомендует эвакуировать 89 тысяч граждан из-за надвигающегося тайфуна Шаньшань. Стихия может обрушиться на регион грядущей ночью.
К настоящему моменту в Мобара работают 33 эвакуационных пункта. Известно также, что в префектуре Ибараки власти советуют эвакуировать 4 тысячи местных жителей, передает РИА "Новости".
В столичном регионе было решено отменить не менее 130 авиарейсов. Кроме того, сложности зафиксированы и в работе наземного транспорта. Предполагается, что ситуация с передвижениями в сторону префектуры Тиба будет ухудшаться по мере приближения тайфуна.
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