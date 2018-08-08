Власти Японии рекомендуют эвакуировать 89 тысяч человек из-за тайфуна

Руководство города Мобара, расположенного в японской префектуре Тиба, рекомендует эвакуировать 89 тысяч граждан из-за надвигающегося тайфуна Шаньшань. Стихия может обрушиться на регион грядущей ночью.

К настоящему моменту в Мобара работают 33 эвакуационных пункта. Известно также, что в префектуре Ибараки власти советуют эвакуировать 4 тысячи местных жителей, передает РИА "Новости".

В столичном регионе было решено отменить не менее 130 авиарейсов. Кроме того, сложности зафиксированы и в работе наземного транспорта. Предполагается, что ситуация с передвижениями в сторону префектуры Тиба будет ухудшаться по мере приближения тайфуна.