Пентагон: космос становится новым театром военных действий
8 августа 2018, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис заявил утром в среду, 8 августа, что космос в настоящий момент следует рассматривать в качестве развивающегося театра военных действий.
Мэттис убежден, что с этой точки зрения создание оперативного командования космическими силами в США является одним из наилучших вариантов, передает РИА "Новости", ссылаясь на ABC News.
Глава Пентагона подчеркнул, что в ведомстве в полной мере поддерживают идею американского президента Дональда Трампа о создании отдельного рода войск из-за тревоги за безопасность технологий США в космическом пространстве. Мэттис убежден, что сейчас космос стал таким же полем боя, как земля, море и воздух.
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