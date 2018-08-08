Пентагон: космос становится новым театром военных действий

Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис заявил утром в среду, 8 августа, что космос в настоящий момент следует рассматривать в качестве развивающегося театра военных действий.

Мэттис убежден, что с этой точки зрения создание оперативного командования космическими силами в США является одним из наилучших вариантов, передает РИА "Новости", ссылаясь на ABC News.

Глава Пентагона подчеркнул, что в ведомстве в полной мере поддерживают идею американского президента Дональда Трампа о создании отдельного рода войск из-за тревоги за безопасность технологий США в космическом пространстве. Мэттис убежден, что сейчас космос стал таким же полем боя, как земля, море и воздух.