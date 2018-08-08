В США в приземлившемся самолете нашли погибшего младенца

В пассажирском самолете, приземлившемся в аэропорту Нью-Йорка, уборщики обнаружили тело новорожденного ребенка. Команда по уборке зашла в салон лайнера, когда он уже находился на территории ангара.

Один из мужчин увидел сваленную в кучу бумагу, под которой и лежал мертворожденный младенец, передает сегодня утром "Свободная пресса". Согласно последней информации, самолет прибыл в Нью-Йорк из штата Северная Каролина.

В настоящий момент сотрудники полиции и авиакомпании пытаются установить все подробности случившегося, а также выяснить, где находится мать погибшего новорожденного. В правоохранительных органах не предоставляют никакой дополнительной информации о происшествии, сообщает местный телеканал "CBS17".