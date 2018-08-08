Помпео провел телефонную беседу с Порошенко
8 августа 2018, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]
Американский госсекретарь Майк Помпео побеседовал по телефону с президентом Украины Петром Порошенко. Данную информацию предоставила в среду, 8 августа, официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.
Согласно последним сообщениям, глава внешнеполитического ведомства США призвал Киев выполнять все требования Международного валютного фонда, передает "Экономика сегодня". Кроме того, в ходе беседы дипломат и политик обсудили некоторые вопросы двустороннего сотрудничества.
Помпео также заверил Порошенко в том, что Соединенные Штаты по-прежнему в полной мере поддерживают украинскую стороны в вопросе Крыма.
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