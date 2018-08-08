Помпео провел телефонную беседу с Порошенко

Американский госсекретарь Майк Помпео побеседовал по телефону с президентом Украины Петром Порошенко. Данную информацию предоставила в среду, 8 августа, официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

Согласно последним сообщениям, глава внешнеполитического ведомства США призвал Киев выполнять все требования Международного валютного фонда, передает "Экономика сегодня". Кроме того, в ходе беседы дипломат и политик обсудили некоторые вопросы двустороннего сотрудничества.

Помпео также заверил Порошенко в том, что Соединенные Штаты по-прежнему в полной мере поддерживают украинскую стороны в вопросе Крыма.