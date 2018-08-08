Пушков после инцидента призвал Эстонию следить за своим защитником - НАТО

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков после инцидента с испанским истребителем призвал власти Эстонии дучше следить не за российскими самолетами, а за своим защитником - НАТО. Истребитель ВВС Испании произвел пуск боевой ракеты в небе над Эстонией ошибочно

Вчера Силы обороны Эстонии призвали население не подходить к ракете, возможно упавшей в районе Тарту.

Истребитель ВВС Испании во вторник, 7 августа, по ошибке запустил боевую ракету AMRAAM класса "воздух-воздух" при полете над южной частью Эстонии. Инцидент произошел в 15:44 мск в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди. Эстонские военные отметили, что хотя у ракеты активирован режим самоуничтожения, который должен был уничтожить снаряд еще в воздухе, но, тем не менее, ракета могла упасть на землю примерно в 40 км к северу от Тарту. Длина ракеты составляет 3,7 м, диаметр 18 см, она оснащена боеголовкой.

"Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят. И следить не за российскими ВВС, а «защищающими» Эстонию самолетами НАТО", - прокомментировал в Тwitter инцидент Алексей Пушков.