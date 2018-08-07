Украинский президент Пётр Порошенко нашёлся в одном из киевских ресторанов. Его потеряли несколько дней назад. Украинские СМИ в конце прошлой недели забили тревогу: Порошенко после Крестного хода Киевского патриархата, посвященного Крещению Руси, не появился ни в рабочем кабинете, ни выступал на публике. Порошенко неделю не появлялся на работе. Отправился в отпуск за границу?

Появились догадки - президент отдыхает, скорее всего, на заграничном курорте. Но вскоре всё тайное стало явным. Порошенко увидели в ресторане, сфотографировали и выложили фото в Интернете. В дорогом киевском ресторане Порошенко ужинал в кругу семьи, - сообщает издание "Русская весна".

В соцсетях начали шутить по этому поводу. "Я бы удивился, если бы он был в библиотеке. А так все по-домашнему", "С ресторанов и надо было поиски начинать", - пишут украинские пользователи сети.

Сделав паузу в работе, Порошенко начал давать распоряжения. Порошенко поручил изменить воинское приветствие в украинской армии.