Украина пригрозила серьёзно наказать Россию "расплатой за причинённый вред"
7 августа 2018, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]
Временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко сделал резонансное заявление, пригрозив России.
Украинский дипломат заявил, что Россия ответит сполна и расплатится за "вред", который, по его мнению, причинила Грузии, Молдавии и Украине.
Витренко заявил, что Россия понимает только язык силы. Он призвал международное сообщество ужесточить антироссийские санкции, применять дипломатические инструменты. Украинский политик высказался об изоляции российских политических лидеров и олигархов, - сообщает "МК" со ссылкой на украинские СМИ.
Витренко призвал дипломатов из ООН активизироваться в решении вооружённых конфликтов в Грузии, Украине, Молдове. По его мнению, конфликты в этих странах были спровоцированы именно Россией.
По его мнению, "Совет Безопасности ООН и Генеральная ассамблея должны продемонстрировать гораздо более мощную позицию в отношении конфликтов и увеличить давление на Россию".
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