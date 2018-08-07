Временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко сделал резонансное заявление, пригрозив России.

Украинский дипломат заявил, что Россия ответит сполна и расплатится за "вред", который, по его мнению, причинила Грузии, Молдавии и Украине.

Витренко заявил, что Россия понимает только язык силы. Он призвал международное сообщество ужесточить антироссийские санкции, применять дипломатические инструменты. Украинский политик высказался об изоляции российских политических лидеров и олигархов, - сообщает "МК" со ссылкой на украинские СМИ.

Витренко призвал дипломатов из ООН активизироваться в решении вооружённых конфликтов в Грузии, Украине, Молдове. По его мнению, конфликты в этих странах были спровоцированы именно Россией.

По его мнению, "Совет Безопасности ООН и Генеральная ассамблея должны продемонстрировать гораздо более мощную позицию в отношении конфликтов и увеличить давление на Россию".