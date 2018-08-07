Украина может прекратить автобусное сообщение с Россией

Первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов поддержал инициативу украинского Министерства инфраструктуры по остановке железнодорожного сообщения с Россией и предложил "рассмотреть прекращение автобусного сообщения". В Совфеде высказались о возможности прекращения ж/д сообщения Украины с Россией

С октября 2015 года между Россией и Украиной по инициативе украинской стороны прекращено авиасообщение. Число поездов, осуществляющих пассажирские перевозки между странами сократилось в несколько раз. По данным государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця"), самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав "Киев — Москва", - сообщает РИА Новости.

Как стало известно сегодня со слов министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в Киеве обсуждают возможность полного прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает заявление Владимира Омеляна очередным "дешевым блефом" Киева.