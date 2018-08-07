Найдены возможные свидетельства подготовки ФРГ к военному столкновению с Россией

Германия осуществляет подготовку к вооруженному конфликту с Россией. Такое предположение содержится в материале, появившемся на страницах немецкой прессы.

Издание Contra Magazin обратило внимание своих читателей на значительное увеличение затрат Берлина на оборону. Данный факт и планы вернуть всеобщую воинскую повинность, согласно точке зрения автора процитированной статьи, может свидетельствовать о подготовке Германии к войне с РФ.

Срочную службу отменили в ФРГ семь лет назад. В настоящее время представители парламентской коалиции, находящейся у власти в государстве, призывают снова внедрить подобную практику. Эксперт Альберт Штаэль в разговоре с журналистами объяснил целесообразность возвращения всеобщей воинской обязанности необходимостью ответить на вызов, который Берлину якобы бросила Москва. Германия должна «напугать Россию», полагает Штаэль.