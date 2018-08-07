ЕС призывает европейские компании развивать сотрудничество с Ираном

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во вторник призвала европейские компании в ближайшее время начать развивать сотрудничество с Ираном.

В рамках совместной пресс-конференции с главой МИД Новой Зеландии Уинстоном Питерсом Могерини подчеркнула, что Европейский союз приложит максимум усилий для того, чтобы Иран не вышел из ядерного соглашения, передает сегодня издание The Washington Post.

В ЕС убеждены, что совместный всеобъемлющий план действий позволяет обеспечивать безопасность всего мира, а не только одного региона.