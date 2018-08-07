Дамаск жестко осуждает санкции США против Ирана

Во вторник днем, 7 августа, источник в Министерстве иностранных дел Сирии сделал важное заявление. Официальный Дамаск жестко осуждает введение Соединенными Штатами Америки санкций в отношении Ирана.

По словам сотрудника сирийского МИД, эти односторонние и незаконные с точки зрения международного права ограничения были введены с целью продемонстрировать гегемонию американского руководства. Более того, это случилось после того, как Штаты вышли из ядерного соглашения, вследствие чего весь мир утратил доверие к этой стране, передает национальное агентство САНА.

Напомним, сегодня ночью первый пакет санкций США против Ирана официально вступил в силу. Иранский лидер Хасан Роухани подчеркнул, что американские власти пожалеют о своем решении.