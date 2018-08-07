В Индии хотят заблокировать социальные сети

Для борьбы с распространением фейковых новостей и информации члены министерства коммуникаций и информационных технологий Индии рассматривают возможность блокировки нескольких мессенджеров и социальных сетей.

7 августа, во вторник издание Econimic Times сообщило, ведомство уже направило запросы с просьбой изучить варианты блокировки ряда мессенджеров в телекоммуникационные компании и операторам связи. «Просим изучить различные варианты того, как Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram и другие подобные им мобильные приложения могут быть заблокированы в интернете», - цитирует Econimic Times выдержку из запроса министерства.